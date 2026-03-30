Accidente: Acompañante de motociclista derivada al hospital

30 marzo, 2026 0

Una mujer que circulaba de acompañante en una moto fue trasladada al Centro Municipal de Salud luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de calles Lamadrid y Estrada, esta mañana.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta y se procuran establecer las causas del siniestro.

Los conductores de ambos rodados no sufrieron consecuencias personales en el choque.

Trabajó en el lugar personal de tránsito municipal, Policía y emergencias sanitarias.

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