Accidente: Acompañante de motociclista derivada al hospital
Una mujer que circulaba de acompañante en una moto fue trasladada al Centro Municipal de Salud luego de protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de calles Lamadrid y Estrada, esta mañana.
El otro vehículo involucrado fue una camioneta y se procuran establecer las causas del siniestro.
Los conductores de ambos rodados no sufrieron consecuencias personales en el choque.
Trabajó en el lugar personal de tránsito municipal, Policía y emergencias sanitarias.