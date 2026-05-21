Un muerto tras vuelco en el acceso a De La Garma

21 mayo, 2026 899

Este jueves se produjo un vuelco en De La Garma sobre la Ruta 75, que arrojó como saldo una persona fallecida y otra herida.

El siniestro vial ocurrió, pasadas las 8:45, en la peligrosa curva de ingreso a la localidad.

Por causas que se intentan establecer, una camioneta Volkswagen Saveiro, dominio AB202EO, oriunda de la ciudad de Tandil, volcó en el lugar.

El vehículo pertenecería a una empresa dedicada a la fabricación y venta de muebles de la ciudad de Tandil.

Cabe señalar que la denominada “curva de Ottonello” es considerada de alta peligrosidad debido a su pronunciado giro de 90 grados.

Como consecuencia, uno de los dos ocupantes falleció, mientras que la otra persona fue trasladada al Hospital de Gonzales Chaves para recibir atención médica.

Trabajaron Bomberos Voluntarios de De la Garma y personal de ambulancia, quienes brindaron los primeros auxilios.

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