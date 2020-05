Accidente de moto “picando”: un joven herido al embestir camioneta (videos)

21 mayo, 2020

Un golpe fuerte en la cabeza y la posible fractura de una pierna fue la consecuencia inicial del choque entre una moto contra una camioneta Fiat Toro, esta tarde, en Alem y Dorrego.

Al decir del conductor de la camioneta, Osvaldo Ruiz, dos motos venían “picando” y sus ocupantes echados sobre los asientos. “Yo frené cuando me disponía a cruzar. El primero pasó, pero el segundo venía tan cerca que no me vio y me chocó”.

El herido fue trasladado al Hospital en una ambulancia. En el lugar había una guardia policial a la espera de diagnóstico del motociclista lastimado.

La motocicleta tiene pedido de secuestro por robo.

