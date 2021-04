Accidente de Traico: la pericia no encontró toque entre el patrullero y la moto

1 abril, 2021

Trascendió de manera extraoficial, mientras se aguarda la incorporación del informe a la causa, que no existió “toque” entre la moto en la que circulaba Facundo Traico el pasado 22 de febrero, cuando sufrió un accidente, y el patrullero que iba detrás. Cabe recordar que, ante la eventual participación policial en el siniestro, la pericia sobre la unidad se realizó con la intervención de Gendarmería.

De acuerdo a las fuentes consultadas por LU 24, del estudio se desprende que no hay en el patrullero ningún indicio de que haya tocado a otro vehículo, por cuanto no es esa la causa de la caída de Traico de la moto en la que se desplazaba, en la prolongación de avenida Alem luego del cruce con Aníbal Ponce.

Las primeras informaciones sobre el accidente de Traico indicaban que no había advertido un badén existente en el lugar, perdiendo el equilibrio y cayendo del rodado, una Motomel 150 de color blanco dominio KUF110. Luego circuló la versión de que un patrullero que venía circulando detrás de él, con aparentes intenciones de reconvenirlo por no usar casco, lo había tocado provocando la caída. Lo que con esta pericia quedaría descartado de plano.

Derivado a Bahía Blanca, Facundo logró recuperarse de las lesiones sufridas de manera satisfactoria

