Accidente de tránsito en Av. Aníbal Ponce: Dos heridos fueron trasladados al Hospital

25 septiembre, 2021

Este sábado, en Av. Aníbal Ponce y calle Pedro N. Carrera una moto marca Guerrero 150 cc impactó contra una camioneta utilitaria Fiat. Producto del impacto, los conductores del rorado menor fueron trasladados al Hospital Pirovano para ser atendidos, hasta ese momento, estaban consientes.



En conductor de la camioneta, Néstor Espinoza, dijo a LU 24 que “yo venía del gauchito, a mitad de cuadra pongo el guiñe para doblar y siento un golpe atrás. No la vi a la moto, pero si venía rápido. Parece que por la velocidad que iban arrastraron cerca de 20 metros por el asfalto”.

“Me agarro casi en la tierra, para mí no me vio. Venía con una chica conversando, no sé si venían con casco, pero sí que venían rápido”, agregó.

“La policía y la ambulancia vinieron rápido. Me pidieron el carnet y la tarjeta, ahora solo tengo que esperar”, finalizó.

