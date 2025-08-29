Accidente de tránsito en Hipólito Irigoyen y Chacabuco. Transeúnte derivada al Pirovano

Una mujer que se desplazaba de a pie, sufrió el roce de una camioneta cuando intentaba cruzar la calle y cayó al pavimento. El servicio de emergencias hospitalarias la trasladó preventivamente a la guardia para su revisación.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Chacabuco e Hipólito Irigoyen, esta tarde, y el rodado en cuestión fue una camioneta Toyota color negro. De información obtenida en el lugar se supo que la mujer no habría advertido la circulación del vehículo.

Trabajó ordenando el tránsito, personal dependiente de la Comisaría 1º de nuestra ciudad.

