Accidente de tránsito: Peatona trasladada al hospital

6 septiembre, 2025 0

Una mujer que transitaba de a pie, fue rozada por una motocicleta cuando habría intentado cruzar por la mitad de calle Chacabuco al 180 aproximadamente, no advirtiendo la circulación de una motocicleta.

En esa circunstancia fue que el conductor del rodado intentó esquivarla, se produjo un roce, y transeúnte cayó al pavimento.

Ante la situación se solicitaron los servicios de emergencias del Centro Municipal de Salud, quienes la trasladaron para su atención.

Trabajó en el lugar personal de la Dirección Municipal de tránsito y Policía.

