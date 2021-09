Accidente en camino rural que se podía haber evitado

No hubo consecuencias personales en un accidente que se produjo en un camino vecinal donde un vehículo se topó con vacunos sueltos, no pudiendo esquivar uno de ellos, terminando con daños importantes en el rodado de uso familiar.

Fiama Lobos, quien transitaba junto a su familia por el lugar contó que “anoche, alrededor de las 21:30 aproximadamente, salíamos del campo y nos dirigíamos a Benito Juárez, hicimos unos seis mil metros y se nos apareció un novillo en el camino.

Estos animales hace más de una semana que están en la calle, avisamos a su dueño y nunca se hizo cargo, tiene todos los alambres eléctricos tirados, y nosotros cada vez que tomamos ese camino lo hacemos con miedo.

Lamentablemente anoche sucedió lo que tanto temíamos, se cruzó este animal, lo chocamos, lo que provocó la rotura del vehículo, y gracias a Dios estamos todos bien, mi marido y mis hijos no se hicieron nada, sólo el daño material. Los nervios y el susto fueron tremendos.

Hicimos la denuncia en la Patrulla Rural, este hombre ya tiene varias denuncias pero no se hace cargo, ni siquiera atendió anoche el teléfono de la Policía en el lugar del accidente. Hay más novillos que estaban sueltos en el lugar, pero no sé qué irán a hacer con esta situación”

