Accidente en cruce Rutas 3 y 72: No hubo heridos de gravedad
Se procuran establecer las causas por las cuales en la noche de este viernes se registró un accidente de tránsito entre un automóvil y un camión en las inmediaciones de la ruta 3 y 72, Coronel Dorrego.
El siniestro involucró a un Toyota Etios y un camión de carga, y no se registraron heridos de gravedad, aunque los ocupantes del vehículo menor fueron asistidos en el lugar por personal de salud.
fuente y fotos: FM Manantial 97.3
Trabajó en el lugar personal policial y servicio de emergencias médicas, quienes rápidamente aseguraron la zona y controlaron la situación.