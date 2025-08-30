Accidente en cruce Rutas 3 y 72: No hubo heridos de gravedad

30 agosto, 2025 2.349

Se procuran establecer las causas por las cuales en la noche de este viernes se registró un accidente de tránsito entre un automóvil y un camión en las inmediaciones de la ruta 3 y 72, Coronel Dorrego.

El siniestro involucró a un Toyota Etios y un camión de carga, y no se registraron heridos de gravedad, aunque los ocupantes del vehículo menor fueron asistidos en el lugar por personal de salud.

fuente y fotos: FM Manantial 97.3

Trabajó en el lugar personal policial y servicio de emergencias médicas, quienes rápidamente aseguraron la zona y controlaron la situación.



