Accidente en pleno centro: una transeúnte herida

27 agosto, 2025

En horas de esta mañana se produjo un incidente vial que involucró a una transeúnte que intentó cruzar la calle Colón, momento en que un vehículo Citroën C4 conducido por una mujer intentaba estacionar a metros de la intersección de Hipólito Yrigoyen. Al maniobrar hacia atrás para realizar el estacionamiento pertinente, quien intentaba ganar la vereda acompañada por su hija, no se percató de la maniobra y fue rozada por el auto, cayendo sobre la cinta asfáltica ocasionándole una herida cortante en su cabeza que no revistió gravedad.

Actuaron en el lugar personal de la Secretaría de Seguridad municipal, efectivos de la Comisaría Primera de nuestra ciudad y una ambulancia del centro de salud.

