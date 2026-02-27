Accidente en Rauch y La Rioja: una moto terminó debajo de una Ecosport

27 febrero, 2026

Un accidente de tránsito se produjo este mediodía de viernes en la intersección de las calles Rauch y La Rioja, donde colisionaron una camioneta Ford Ecosport y una moto.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el vehículo menor terminó incrustado debajo del chasis de la camioneta tras el impacto.

El joven que conducía la moto fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias del Hospital Pirovano. A pesar de la espectacularidad del siniestro y de que su vehículo quedó atrapado bajo el rodado mayor, el motociclista pudo subir a la ambulancia por sus propios medios para ser trasladado de forma preventiva al centro asistencial.

En el sitio del accidente trabajó personal de la policía y de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, quienes procedieron a realizar el corte de calle correspondiente, la toma de datos y las pericias de rigor para determinar las responsabilidades del hecho.

