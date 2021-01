Accidente en Ruta 228 y La Rioja: una nena fue llevada al hospital

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes. Por causas que serán materia de investigación, colisionaron en la Ruta 228 y La Rioja, una Fiat Duna y camioneta Chevrolet S10.



Según se pudo saber, el Duna circulaba por La Rioja y al momento de cruzar la ruta no advirtió la presencia de la S10, a pesar de que su conductor intentó esquivarlo y frenar, no pudo evitar el encontronazo.

En el rodado menor viajaba una mujer con su hija de corta edad quien al parecer terminó con heridas y debió ser llevada al Hospital en un auto particular. En tanto el conductor de la camioneta no presentaba lesiones.

En el lugar trabajó personal de la policía de la seguridad comunal Tres Arroyos y de Prevención Ciudadana. La ruta estuvo cortada y el tránsito fue derivado por ambas colectoras.

