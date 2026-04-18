Accidente en Ruta 3 y San Martín: Reclaman urgentes medidas de seguridad

18 abril, 2026 0

Tras un nuevo accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la intersección de Ruta 3 y avenida San Martín, protagonistas del siniestro reclaman a las autoridades que correspondan, que tomen medidas de prevención ya que es un lugar donde los choques son reiterados, y temen por consecuencias aún mayores que daños materiales.

En este caso, estuvieron involucrados tres rodados, se investigan las causas del hecho, y no hubo lesionados.

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