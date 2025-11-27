Accidente entre automóvil y moto en Av. Belgrano esquina Humberto Primo

Este mediodía de jueves se produjo un accidente entre un auto, Volkswagen, y una moto, Motomel, donde no hubo heridos.

El hecho se produjo en Avenida Belgrano esquina Humberto Primo y hubo daños materiales donde el automóvil termino con una luz rota y una goma explotada por el impacto de la moto. Mientras tanto, la moto también sufrió unos daños y quien la manejaba, a pesar de que no contaba con heridas, fue trasladado al Hospital Municipal por precaución.

Trabajaron en el lugar, personal de policía, tránsito municipal y también una ambulancia.

