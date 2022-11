Accidente fatal en ruta 72: Murió un joven tras vuelco en cercanías de Bellocq

26 noviembre, 2022

Un joven identificado como David Montero quien iba de acompañante en un automóvil Fiat Palio que volcó a la entrada de San Francisco de Bellocq, no pudo resistir a los golpes y heridas recibidas y finalmente dejó de existir. Su fallecimiento fue confirmado en fuentes oficiales.

El hecho ocurrió esta madrugada, donde los ocupantes del Palio circulaban por Ruta 72, y por causas que se investigan, se despistaron y cayeron a un zanjón a la vera de la calzada, cerca de la Planta de Tratamiento de Residuos. En el lugar trabajaron personal de Salud, Bomberos y Policía.

Por averiguaciones practicadas se supone que el siniestro habría ocurrido alrededor de las 4 o 5 de la madrugada, pero no fue hasta las 9 horas que fue advertido por otro automovilista quién llamó a emergencias y de inmediato, una vez extraídos del vehículo fueron derivados al Hospital Pirovano, donde recibieron pronta atención, pero Montero a causa de los golpes y heridas no resistió. El otro joven, Gastón Mansilla, continuaba bajo observación en el nosocomio tresarroyense en terapia intensiva, y no se descarta el traslado al Hospital Penna de Bahía Blanca.

Volver