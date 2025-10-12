Accidente fatal en Ruta 73: murió un joven de Claromecó

12 octubre, 2025 12.281

Un joven claromequense, Nicolás Di Benedetto, de 25 años falleció al despistarse esta mañana alrededor de las 8:00 el auto que conducía, un Fiat Palio, en el que viajaba en dirección Tres Arroyos – Claromecó, luego de chocar contra una alcantarilla, por cuestiones que se tratan de establecer, en un tramo de la Ruta 73 entre Claromecó y San Francisco de Bellocq.

Iba acompañado por Nicolás Pedrilli, de 30 también oriundo de la localidad balnearia, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano en Tres Arroyos, donde fue intervenido quirúrgicamente y derivado a Terapia Intensiva.

Trabajaron en el lugar personal de Bomberos de Claromecó y San Francisco de Bellocq y del Destacamento de Policía de Seguridad Vial.

Se inició una causa por Homicidio culposo, con intervención de la fiscalía en turno.

