Accidente ferroviario: La periodista bahiense que viajaba en el tren contó su versión

Una periodista residente en Barcelona y de visita en Bahía Blanca, viajaba en la formación que tuvo el accidente en cercanías de Olavarría, y contó su versión de lo sucedido.

Martina Mozo dijo: “en líneas generales el resultado del accidente no fue de extrema gravedad, que fue el susto que todos teníamos hasta conocer alguna noticia de lo sucedido.

No es la primera vez que utilizo el servicio de esta línea de tren por confortable y económico, junto a mi amiga subimos en Olavarría hacía no más de 20 minutos y de repente sentimos una frenada unos segundos y quedamos varados en el medio de la nada y sin luz, y al rato nos avisaron lo que había sucedido. Al amanecer ya teníamos un panorama más real de los hechos.

También hay que resaltar la atención de los diferentes servicios de emergencias y la contención que nos ofrecieron fue excelente, estamos todos atendidos muy bien”.

La periodista sostiene que se desconocen aún las causas del descarrilamiento.

