Accidente: Motociclista trasladada al hospital preventivamente

26 noviembre, 2025 0

Una motociclista fue derivada preventivamente esta mañana al Centro Municipal de salud luego de protagonizar un accidente de tránsito.

El choque se produjo esta mañana en la intersección de calle La Madrid y avenida Belgrano y se procurar establecer las causas del mismo, donde una camioneta fue el otro vehículo involucrado en el siniestro.

Trabajó personal de la Comisaría 1º, de Tránsito municipal y del servicio de emergencias del Hospital Pirovano.



