Accidente motos: Ustarroz dijo que los datos recolectados en el lugar son vitales

11 noviembre, 2024

El Ayudante Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, Dr. Juan Carlos Ustarroz, opinó sobre el accidente ocurrido en la noche del domingo en el que un auto atropelló a tres jóvenes tresarroyenses, en el que fuera cuestionado el accionar policial y judicial por parte de los familiares de los involucrados en el suceso.

El funcionario dijo a LU 24 que “en lo personal estoy muy pendiente de lo que pase con el joven en el Penna, es un chico de 17 años que espero esté bien”.

“La investigación recién comienza y los datos recolectados en el lugar son vitales, se cortó la ruta para evitar que las pruebas se alteren; las motos quedaron en el lugar sin tocarlas, en una de las fotos se ve una sola, imagen que fue tomada por la Policía Científica.

La verdad es que no la publicó la Fiscalía, pero llegó a los medios esta foto, y la tiene la Científica que tarda unos 10 o 12 días en mandar el informe”, manifestó.

“Parecería que hoy la discusión pasa por si las motos vienen atadas o no, pero la imagen indica que una de las motos vino atada, y no sé la soga a cuál de los vehículos pertenece; más de eso no puedo hablar.

Nosotros vamos a llamar a los testigos, que con buena intención dicen lo que ven en ese momento en la oscuridad, donde estaban cinco personas siendo atendidas, los tres chicos y el matrimonio del auto, y si es necesario haremos un careo”, afirmó.

“Estamos investigando el por qué la moto estaba siendo tirada, hay algunas cosas que yo tengo como verdaderas por el informe de Científica y voy a tener una mayor opinión cuando me envíen el informe completo”, concluyó Ustarroz.

