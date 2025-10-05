Accidente sin heridos en Rodríguez Peña y Caseros

5 octubre, 2025 103

En la tarde de este domingo, se produjo un accidente en la intersección de la calle Rodríguez Peña y la Av. Caseros.

Por lo que describieron personas que se hallaban en el lugar, el Audi gris se desplazaba por la Avenida Caseros y se cruzó con un Ford Fiesta blanco con el que terminaron impactando.

No hubo que lamentar heridos y como constatan las imágenes, si se produjeron grandes daños materiales.

Trabajó, y con un gran labor, personal de tránsito y seguridad vial.

Volver