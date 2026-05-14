Accidente vial en Ruta Nacional 3. Colisionaron auto y camión

14 mayo, 2026 0

Este miércoles 14 de mayo, se registró un accidente vial en el kilómetro 560 de la Ruta Nacional 3, con el saldo de una persona trasladada al Hospital preventivamente.

Se investigan las causas por las cuales colisionaron un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por Juan Manuel Amestoy (43), de Necochea, y un camión Mercedes Benz, guiado por Juan Pedro López (29), de Aparicio. Ambos vehículos circulaban en sentido Tres Arroyos – Bahía Blanca.

Como consecuencia del impacto, Silvia Helena Britos (65), acompañante del vehículo menor, fue trasladada para su atención médica y se encontraba sin riesgo de vida.

Fuente y foto: FM Manantial 97.3

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