Accionar inmediato de Patrullas Urbanas

21 agosto, 2025 0

En la madrugada de este jueves, alrededor de la 1:50, personal de las Patrullas Urbanas intervino en un hecho registrado en calle La Rioja al 600, cuando un individuo que circulaba en bicicleta arrojó un radiador que llevaba consigo al advertir la presencia de los móviles.

El sujeto emprendió la fuga e ingresó a una vivienda ubicada en calle Sadi Carnot al 1200. Gracias al rápido accionar de los agentes y al trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad, se logró asegurar el elemento descartado y continuar con las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio destacaron el compromiso y la eficacia de los equipos de seguridad locales, que a diario trabajan de manera conjunta para brindar respuestas rápidas y contribuir a la tranquilidad de los vecinos de Tres Arroyos.

