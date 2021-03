Aclaran aspectos vinculados al tresarroyense al que incautaron una suma millonaria en Entre Ríos

30 marzo, 2021 Leido: 4

Enrique Maciel hijo, de 45 años y licenciado en Administración de Empresas, es el tresarroyense que protagonizó un episodio que tomó estado público en las últimas horas, cuando en la camioneta que circulaba desde Corrientes y en el ingreso a la provincia de Entre Ríos, se encontraron dos conservadoras con 28.600.000 pesos.



Según información que se dejó trascender, nunca estuvo detenido tal como en principio indicaban medios entrerrianos. Se le tomaron los datos en la Comisaría de Chajarí, donde se le informó que se abriría una investigación para establecer la procedencia del dinero, y luego pudo regresar a su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta tanto se dirima la cuestión judicial, el dinero permanecerá en custodia en el tesoro de un banco.

También a estar de las fuentes que informaron sobre su situación, el test de alcoholemia que se le practicó no fue positivo, sino que arrojó como resultado 0,24, que no resulta punible.

Asimismo, se indicó que la persona que lo acompañaba era de su entorno afectivo, y no tiene vinculación con las compañías financieras de las que Maciel es accionista. Simplemente viajaba con él para relevarlo en la conducción de la Toyota SW4 en la que se movilizaba.

