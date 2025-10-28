Aclaran cómo es el procedimiento de revisar imágenes de monitoreo ante delitos

28 octubre, 2025 0

Con relación a la información difundida respecto al robo de una moto Honda Wave en la zona de Primera Junta, desde la Secretaría de Seguridad se aclaró que no existió demora alguna en la revisión de las cámaras de seguridad municipales.

“Cuando ocurre un hecho, el personal del Centro de Monitoreo actúa de inmediato. Siempre se revisan las cámaras apenas se toma conocimiento de la situación, y en este caso también se trabajó de esa forma”, indicaron desde el área.

Se precisó además que el procedimiento de observación y búsqueda de imágenes se realizó el mismo día, con la intervención del personal del Centro de Monitoreo y efectivos policiales.

“Lo que posiblemente se interpretó de manera errónea es la cuestión judicial —explicaron—, ya que el acceso a las imágenes no depende de una orden, pero sí los allanamientos u otras medidas que requieren autorización de la Fiscalía, lo que puede demorar más tiempo.”

Desde la Secretaría remarcaron finalmente que se trabaja de manera coordinada con la Policía y la Justicia, y que las cámaras municipales se utilizan de forma inmediata ante cualquier denuncia para colaborar en la investigación de los hechos.

Volver