Acoso a una nena en Pringles: imponen restricción de acercamiento al sospechoso

29 enero, 2020

Tras el caso de presunto acoso a una nena en un supermercado de Coronel Pringles, la titular de la Comisaría de la Mujer de esa localidad, comisario María Ponce, informó que el individuo no fue aprehendido, sin embargo se le aplicó restricción de acercamiento y en estos momentos tanto esa dependencia policial como la Fiscalía continúan las investigaciones del hecho.

“Tenemos la denuncia de la mamá de la menor, se dio intervención a Fiscalía y luego al Juzgado de Paz respecto a la Ley de violencia hacia a la mujer” detalló Ponce.

“La Fiscalía trabaja con sus tiempos, para darle respuesta a la mamá se tomó la iniciativa en el Juzgado de Paz (en feria) y darle una medida cautelar a la nena. Se dieron 30 días de prohibición de acercamiento a la menor, incluyendo los lugares a los que ella concurra”.

La comisario señaló que el sujeto sindicado como acosador no está vinculado a la menor, y explicó que la ley de violencia de género avala a toda mujer que tenga inconvenientes con una persona de sexo masculino con distintas medidas que se pueden llegar a tomar.

“Su mamá la mandó a hacer un mandado y (la menor) se encontró con esa persona. Ésta no fue aprehendida ya que la gente de seguridad la encontró fuera del lugar, lo identificaron pero no estaba en flagrancia y no correspondía la aprehensión. Hubo testimonios de la gente dentro del supermercado, pero se necesitan pruebas para llegar a la detención de esta persona” refirió.

El sospechoso no tiene denuncias similares a casos como éste, aunque sí cuenta con antecedentes contravencionales.

“Ahora le toca a la Fiscalía intervenir, estamos en plena etapa de investigación. Hay que ver si hay algún otro antecedente o alguien que haya sido molestado por esa persona, debe haber elementos para que pueda seguir investigando la Fiscalía y tomar una decisión respecto a esta situación”, dijo la jefa policial.

Fuente: El Orden

