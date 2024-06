Actitud criminal y de desprecio a la vida (video)

7 junio, 2024

Con buen criterio la Municipalidad puso un control vehicular en Ruta 228 casi Av Monteagudo. Hay instalada una casilla como refugio para los inspectores (y en algunas oportunidades la Policía) para que tengan un resguardo a la intemperie y más aún en la época invernal por la que pasamos.

Revisan documentación personal, del vehículo, seguro, licencia de conductor y todo lo exigible para transitar en regla.

Hay dos aspectos que merecerían atención: el lugar no tiene iluminación adecuada para cuando no es de día. Los conos colocados en el medio de la ruta no se ven y los agentes, con sus ropas oscuras tampoco. Por otro lado hay automovilistas totalmente despiadados que circulan de una manera anti reglamentaria absolutamente total, como el video que se ve en la presente www.lu24.com.ar de una camioneta sin patente visible y carente de todas las luces por una ruta nacional y en momentos de mucho tránsito. Verdaderamente una acción criminal y de desprecio a la vida.

