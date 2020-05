Acto vandálico en la Agraria de Orense: rompieron bolsones con soja y girasol

23 mayo, 2020 Leido: 1794

Autores anónimos provocaron daños importantes en varios “silobolsas” en el predio de la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos sucursal Orense.

Los bolsones tenían girasol y soja de la reciente cosecha. El hecho, de total corte vandálico generó intrigas en directivos de la entidad que no encuentran respuestas al “por qué”, y cuál sería el mensaje.

No se llevaron las semillas almacenadas, pero obligan a trabajo extraordinario a lo largo de este fin de semana, cargando camiones y utilizando el cupo que tenían en puerto para trasladar la mercadería. Afortunadamente no se han registrado lluvias ni se pronostican para mañana y el lunes.

Se destacó la colaboración del personal para la operatoria. La pérdida es importante, por las horas de trabajo, el desperdicio y sobre todas las cosas el aporte manual de los empleados para recolectar manualmente (paleo) lo que con los cargadores no se podía subir a los camiones.

El hecho, denunciado ante la Policía de Orense, motivó un expediente en la Fiscalía de turno, caratulado como “daño agravado”.

