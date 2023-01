Acusa al vecino de prender fuego y quemarle terreno de su propiedad

13 enero, 2023

Un incendio se registró este viernes, en horas del mediodía, en un terreno ubicado en La Rioja 736 detrás de una vivienda. La propietaria, Andrea Celestina Godoy, contó a LU 24 que “estaba regando el patio de adelante de mi casa cuando mi nena me avisó que salía humo en la parte de atrás, me acerqué a mirar y me encontré con todo el terreno prendido fuego. Con la manguera que tenía llegué hasta donde más alcancé para poder frenarlo y que no me agarrara la pared”.

“Salió el hijo de la vecina de atrás, quien fue el que prendió el fuego, aunque no me lo dijo él, pero si un chiquito menor que había ahí y comenzamos a discutir. Me negó que lo había prendido, por suerte alcancé a frenarlo y no me intoxiqué porque me metí dentro de una ola de humo”, agregó sobre lo ocurrido.

Al lugar concurrió una dotación de Bomberos Voluntarios y personal policial. “Sabiendo que hay una casa no es la forma correcta de prender fuego un terreno”, concluyó.

