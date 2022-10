Adolescente asesinado en Tandil: investigan su entorno, redes sociales y comunicaciones

5 octubre, 2022

Un adolescente de 16 años que era buscado en el partido bonaerense de Tandil fue encontrado muerto este martes en un descampado, y los investigadores sospechan que se trató de un homicidio. El hallazgo ocurrió en las calles Falkner y Luiggi Pol, en la zona conocida como Cerro Leones de Tandil. Javier Levigna, periodista de esa ciudad, aseguró hoy a LU 24 que el hecho conmociona a los vecinos, y que en el cuerpo de Santiago González no se hallaron signos de uso de armas blancas o de fuego, pero sí golpes fuertes con uno o más elementos contundentes y una luxación en una articulación del cuello, además de quemaduras en las manos.

“El asesinato se produjo con saña y violencia, y las autoridades policiales tienen la certeza de que Santiago no fue ultimado allí, sino en otro lugar, y lo llevaron a ese lugar para que sea visto, no se ocuparon de descartar el cuerpo. Hay allí un mensaje, una decisión de mostrar ‘acá está’. Lo encontró una persona que circulaba en bicicleta”, describió el colega tandilense.

“Era un chico sano, sin problemas, bien conceptuado”, aseguró Levigna, no obstante lo cual se investiga su entorno, el uso de redes sociales y comunicaciones, y con las cámaras de seguridad se intenta observar movimientos vehiculares en la zona. “Hay optimismo en que mañana habría novedades”, concluyó.

