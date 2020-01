Advierten que intentaron robar en planta de la ex Laso

13 enero, 2020

Un trabajador de la ex Laso advirtió, por un correo electrónico enviado a LU 24, que autores ignorados intentaron robar en la planta Chaco y solicita divulgación.

“Hola soy empleado de (ex) Laso y me gustaría que informen que anoche entraron desconocidos en la fábrica de Chaco y Balcarce con intención de robar. Supuestamente la Policía agarró a 2 sujetos dentro de la planta. Por favor me gustaría que lo pongan por lo menos para saber que la policía está cuidando la fábrica porque no es la primera vez que roban. Nosotros nos enteramos mediante mensaje que pusieron unos compañeros que hacen un recorrido los lunes y se encontraron con las oficinas todas revueltas”, escribió Santiago Leguizamón.

POLICIA NO RECONOCE EL HECHO

Consultada la Policia local, dijeron que desconocen el suceso denunciado por Leguizamón, y descartan que hubieran aprehendido sospechosos.

