Advierten sobre estafas por correo electrónico mencionando a la AFIP

3 diciembre, 2025 0

Vecinos de la ciudad recibieron en sus correos electrónicos una notificación de la AFIP que daba cuenta de una multa que el contribuyente debía abonar.

Al abrir el enlace desde un teléfono celular, donde supuestamente se podía descargar la boleta o hacer un pago en línea, salía un mensaje que decía que no se podía realizar la operación.

Al intentar nuevamente, pero desde una pc de escritorio, la sorpresa fue que automáticamente se generó un archivo donde se estaba copiando toda la información del disco rígido de la máquina.

Algunos vecinos se dirigieron a la sucursal local de AFIP, donde les informaron que no realizan ese tipo de operaciones a través de un mail, sino que siempre se hace a través del sitio web oficial.

