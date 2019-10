Advierten sobre mecanismo de estafa mediante carta a contribuyentes de AFIP

Varios contribuyentes de AFIP recibieron una carta que llega por correo en donde se reclama por una supuesta anormalidad. El texto incluye, además, una advertencia: si no se regulariza la situación, el CUIL del contribuyente será dado de baja. Se cita a la persona a una oficina, se le piden datos y, luego, se indica una cuenta o un código de Pago Fácil para hacer un depósito.

Todo esto es falso. Un usuario que recibió esta carta a través del Correo Argentino fue a consultar a la sede central de la AFIP en la calle Hipólito Yrigoyen, en el centro porteño, y descubrió que se trataba de un engaño para obtener datos personales y luego forzar al que la recibe a realizar un depósito de dinero en una cuenta que, obviamente, no pertenece al organismo recaudador.



Desde la AFIP advirtieron que no emiten ese tipo de notificaciones a través de cartas o telegramas. Los avisos a los contribuyentes solo se hacen a través del domicilio fiscal electrónico. "El telegrama del Correo Argentino que está circulando por video en las redes solicitando un pago por una deuda es falso. No realices pagos sin la generación de un VEP (volante electrónico de pago).

A través del servicio de Domicilio Fiscal Electrónico, la AFIP comunica novedades y actos administrativos sobre embargos, liquidaciones, citaciones, notificaciones, emplazamientos, intimaciones y gestiones judiciales. Para notificarse o tomar conocimiento de las comunicaciones recibidas, se puede ingresar las 24 horas del día a la página de la AFIP con clave fiscal a la sección “Domicilio Fiscal Electrónico” o consultar en el “WebService” denominado “Consumir Comunicaciones de Ventanilla Electrónica (WSCCOMU).

“Para recibir alertas sobre las comunicaciones, podés vincular una casilla de correo electrónico, seleccionando la solapa Mis Correos opción Crear, dentro del servicio Domicilio Fiscal Electrónico. De esta forma, enviaremos un aviso al correo informado para que puedas abrir el servicio y notificarte de inmediato”, detalló el organismo.

También se puede autorizar a una o más personas a acceder a las comunicaciones y notificaciones, ingresando al servicio con clave fiscal denominado Administrador de Relaciones, una vez realizado el trámite de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico por Internet. (Infobae)