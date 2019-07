Advierten sobre nuevos casos del cuento del tío: robaron un celular en una vivienda del Barrio Torre Tanque

Desde la Comisaría 1ra de Tres Arroyos, advierten sobre nuevos casos del Cuento del Tío en nuestra ciudad, luego de dos denuncias vinculadas a viviendas del Barrio Torre Tanque, de una de ellas los delincuentes se llevaron un teléfono celular.



Desde la Comisaría 1ra insisten en la prevención y que las personas mayores de edad estén alerta. La subcomisario Alejandra De Francesco, le dijo a LU 24 que “por las investigaciones que hicimos sabemos que las personas son las mismas. En un inmueble de Domingo Vázquez no alcanzaron a sustraer nada, mientras que en una vivienda ubicada en calle Gomila hablaron con una señora con la excusa de que eran albañiles y lograron acceder a la casa y le llevaron un celular”.

“El mensaje que siempre damos es el mismo, que no le abran la puerta a nadie que no conozcan, así les digan que es policía, sí o sí deben tener una credencial. La familia también tiene que estar atenta”, indicó.

“Suele pasar que muchos tienen elementos valiosos, joyas, alhajas y demás. También solicitamos la colaboración de los vendedores que trabajan en joyerías, que acrediten cuando alguien les va a vender, necesitamos la colaboración del vecino”, agregó.

“Ante la duda que no abran la puerta, queremos que consulten y que no den información por teléfono”, sostuvo De Francesco.