Aftosa: “La vacuna brasileña debe ser evaluada por el SENASA” dijo Bortolazzo

14 abril, 2024

La empresa Tecnovax y busca importar desde Brasil unas 15 millones de dosis que podría conseguir gracias a un acuerdo que mantiene con la brasileña Ouro Fino Sanidad Animal.

En la carta enviada al organismo sanitario, la compañía -de capitales nacionales- remarcó que se podrían traer “de manera inmediata” las dosis y que las mismas costarían un 50 % menos de lo que hoy se paga en el mercado.

El responsable del Ente Sanitario Tres Arroyos, el veterinario Daniel Bortolazzo, habló con LU 24 e historió la elaboración de la vacuna Argentina, y se pronunció sobre la vacuna brasileña, afirmando que “es distinta a la que nosotros estamos utilizando; la vacuna que estamos usando en el territorio, una vacuna tetravalente, con cuatro virus. Y la vacuna que se importaría de Brasil sería una vacuna bivalente; yo no digo si es mejor o peor vacuna, esto lo tiene que decidirse el SENASA, que tendrá que hacer sus análisis técnicos y científicos para ver si esa vacuna puede llegar a reemplazar a la vacuna tetravalente que es la que estamos utilizando, y si tendría los logros que tiene en Brasil y si tendría los mismos logros que en Argentina”.

“La vacuna no va a entrar como un producto comercial de venta a veterinarias o a entes sanitarios hasta que SENASA no tenga garantizado el resultado de las pruebas que tenga que hacer para ver la inmunidad que tiene esa vacuna”, afirmó.

