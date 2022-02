Agradecen a oficial de Patrulla Rural Tres Arroyos por auxilio en ruta 85

17 febrero, 2022 Leido: 742

El pringlense Martín Vidarte tuvo un inconveniente en la Ruta 85 a la altura del paraje La Tigra, cuando se rompió la cubierta delantera derecha de su vehículo, por lo que quedó varado en ese lugar, ya que el auxilio no se encontraba en condiciones para reemplazar al neumático dañado.

Vidarte hizo público, a través del Diario El Orden, el agradecimiento al Oficial Principal Fernando Isea, quien se desempeña en la Patrulla Rural del Comando de Prevención con asiento en Tres Arroyos, quien lo ayudó a continuar camino.

“Me pasó que a 20 kilómetros de Tres Arroyos, en dirección hacia Pringles por la zona de La Tigra se me rompió una de las cubiertas del utilitario. Además tenía el auxilio que estaba desinflado” cuenta Martín.

“A los pocos minutos apareció el policía (Isea) que estaba patrullando. Paró, me preguntó que me pasaba, le cuento la situación y me dice que esa hora -eran más de las 20 horas- no había gomerías disponibles pero que me iba a dar una mano y la iba a llevar a Tres Arroyos a inflar. El policía lo hizo en el destacamento, la infló, la arreglo, volvió con la goma arreglada, inflada, y me ayudó a colocarla” destacó.

Vidarte reitera los agradecimientos y destaca la acción del policía, quien le dió una mano que le permitió continuar con su viaje.

“Era un lugar donde no tenía señal, estuve ahí como una hora y pasaron más de 40 autos y ninguno freno, ni paró” cerró.

Fuente y foto: Diario El Orden

