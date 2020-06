Agradecimiento por el trabajo de la policía

31 mayo, 2020

La víctima del violento robo ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, Graciela Franzosi, se mostró agradecida con el trabajo de la policía y la Fiscalía.

“Se han portado muy bien conmigo, después de la horrible situación que me tocó vivir”, sostuvo la víctima del robo, que en la noche del sábado asistió a la fiscalía para reconocer los elementos que la policía logró obtener tras haber realizado diversos allanamientos.

“Logré reconocer algunas prendas de ropa, pero entre lo que me mostraron que habían encontrado no estaba lo que me habían robado”, manifestó.

