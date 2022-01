Agredieron salvajemente al Secretario de Salud de General Lavalle

El secretario de salud de General Lavalle, Marcelo Cachagua, fue agredido por un vecino de la localidad, quien lo hizo responsable por el contagio de coronavirus, según informó la propia comuna. Esta localidad bonaerense no llega a tener cinco mil habitantes, por lo que hubo que solicitar perimetral y protección para la víctima.

Cachagua fue agredido a golpes de puño por un hombre identificado como Diego Cafardo , quién le provocó lesiones en el rostro. Los hechos ocurrieron en la puerta del Hospital Municipal Sagrado Corazón de Jesús. El agresor sostiene que se contagió de coronavirus meses atrás dentro del Hospital luego de haberse sometido a una intervención cardíaca en otra localidad en donde los médicos le aconsejaron hacer reposo de un día, para control, en el nosocomio de General Lavalle, iniciando una demanda penal contra la Municipalidad que fue desestimada en la Justicia de Dolores. Ahora, la Municipalidad de General Lavalle inició una denuncia penal y solicitará una restricción perimetral para que Cafardo no se acerque a donde Cachagua realiza sus tareas.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires se hizo eco del ataque y publicó una reflexión en su cuenta de twitter. “Como sociedad no podemos seguir permitiendo este tipo de ataques. ¿Qué nos está pasando? La violencia nunca es el camino y mucho menos con las y los trabajadores de la salud salvaron miles de vidas en este tiempo, y dejaron todo para cuidarnos. Abrazo enorme Marcelo, a no aflojar”, escribió Nicolás Kreplak.

La UCR de General Lavalle emitió un comunicado repudiando la agresión de Cafardo. “Nos solidarizamos con el funcionario. Nuestro Partido, representa y simboliza el respeto a las opiniones ajenas y por sobre todo priorizamos la palabra y la solución amigable de cualquier conflicto. Por ello, entendemos que la única manera de avanzar y crecer es a través del dialogo y cualquier otra cuestión debe ser solucionada a través de los canales y vías que nuestro sistema democrático y republicano nos brinda”, expresaron sus autoridades.

