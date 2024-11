Agustina Cedeira juró como Jueza del Tribunal en lo Criminal (video)

29 noviembre, 2024 205

En horas del mediodía de este viernes, la Dra. Agustina Cedeira juró como Jueza del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Tres Arroyos. La asunción se desarrolló en la Sala de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca con la presencia de autoridades, colegas y familiares.

“Estoy muy feliz, es la concreción de un sueño, alcanzar una meta para la que durante años me formé, trabajé y aspiré, que abre la puerta a un nuevo desafío”, dijo a LU 24 tras el acto, aun con la emoción a flor de piel.

“Le pondré mi mayor esfuerzo y compromiso para desempeñar la función fielmente y brindar un servicio de justicia de calidad”, aseguró. En esa línea, afirmó que “trataré de hacer los aportes que sean necesarios para mejorar un poco la imagen, quizá no tan positiva, que tiene el Poder Judicial en general”.

“Trabajaré con mucha energía para dar lo mejor de mí, estar a la altura y cumplir con la honrosa función que estoy llamada a prestar”, subrayó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para “quienes participaron, me impulsaron y confiaron en mí, más que yo misma: gracias a toda esta gente que estuvo en el camino”.

Después de recibirse en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabajó en esa ciudad, donde también hizo pasantías, y en Azul. Al regresar a Tres Arroyos, se desempeñó como auxiliar letrada y secretaria del Juzgado Correccional que subroga actualmente el Dr. Gabriel Giuliani. De esta forma, cubre una vacante importante en el ámbito del Departamento Judicial bahiense y en nuestra ciudad.

Volver