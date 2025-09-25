Al hospital: Motociclista lesionado al caer al pavimento en Ruta 3

25 septiembre, 2025 0

Un siniestro vial se produjo en la noche de este jueves en la ruta 3, a metros de su cruce con la Avenida Esteban Echeverría, en el que un motociclista cayó al pavimento y debió ser trasladado al Centro Municipal de Salud.

Se investigan las causas del suceso ya que no pudo determinarse si hubo un tercero involucrado en el accidente, hasta el momento.

Tomó intervención personal del Destacamento de Seguridad Vial, ubicado a pocos metros del lugar.

