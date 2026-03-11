Al menos tres robos en 20 días a transportistas (audio)

11 marzo, 2026 363

En los últimos 20 días, al menos tres transportistas sufrieron robos de sus pertenencias mientras trabajaban en la zona céntrica de la cuidad. Mochilas, dinero, documentación, equipo de mate, lentes de sol, entre otros efectos personales y del trabajo.

La dinámica se repite: los transportistas bajan del vehículo a hacer una entrega en un comercio, y en el breve tiempo que demoran se le suben al camión y le sacan lo que encuentran.

El último robo fue de una mochila hallada en Sebastián Costa al 700. La misma fue descartada por los ladrones porque sólo tenía un cargador y ropa. De las tres víctimas fue la única en recuperar algo.



El testimonio de uno de los transportistas

“A mí me robaron primero. Tenía el equipo de mate, lentes de sol, fotocopias y las llaves de mi casa. Tuve que cambiar las cerraduras, que no son nada baratas y todos los gastos de la mochila, porque tengo que andar en la calle. Por ahí uno cree que no es tan importante, pero hoy en día un equipo de mate o unos lentes de óptica cuestan bastante”, dijo.

Luego señaló que “El robo más feo fue a otro compañero: se le suben al camión cuando se baja a entregar mercadería y le sacan la recaudación del trabajo”.

“Al estar permanentemente en la calle, estamos en contacto con otros compañeros y han robado más de lo que se imaginan. Por lo menos tres robos más en estos veinte días, con la misma dinámica”, concluyó.

Volver