Alarmante raid de “cuentos del tío” en la ciudad: al menos cinco casos

10 agosto, 2022 Leido: 966

Cuatro casos de intento de cuento del tío con intervención policial, más algunos otros que no fueron denunciados, conforman un verdadero raid delictivo que se desplegó entre las 23 de anoche y las 5 de la mañana de hoy, robando la calma de adultos mayores que despertaron ante llamados que alertaban sobre presuntos secuestros y accidentes de familiares.

El primero de los hechos registrados ocurrió en Bolívar entre el 400 y el 500, minutos antes de las 23. A una señora de 89 años le golpearon la puerta de su casa, y escuchó a otra mujer que pedía ayuda mientras una voz masculina le indicaba que se apure. La damnificada se comunicó con la Policía para dar cuenta de lo sucedido.

Poco más tarde, ya cerca de la medianoche, un hombre se comunicó con la Policía para dar cuenta que a su vecina, desconocidos le habían avisado que su hermana se encontraba herida en su vivienda de la sección quintas. Ya en la casa del denunciante, los efectivos resolvieron acompañar a la damnificada hasta la vivienda en cuestión, en Ejército de los Andes al 1300, donde pudieron comprobar que su hermana se encontraba en perfecto estado de salud.

Alrededor de las 3 de la mañana otra mujer recibió un llamado en el cual le indicaban que su hijo, domiciliado en la primera cuadra de la calle Canadá, había sufrido una herida en la cabeza. Los maleantes le pidieron dólares a la mujer, que resolvió convocar a los uniformados. En el domicilio del hijo, la Policía se entrevistó con la pareja de éste, con quien se verificó que la situación descripta era falsa.

A las 4.15, aproximadamente, un hombre que reside en el Barrio Obrero recibió tres llamados telefónicos que resolvió no responder. Al cuarto intento, respondió para escuchar del otro lado de la línea que su hijo estaba secuestrado y ya le habían cortado un dedo. Cortó, se comunicó con su hijo y verificó que no había nada anormal. Este episodio no tuvo intervención policial.

En tanto, 15 minutos antes de las 6 de la mañana de hoy, un hombre que dijo ser expolicía se comunicó con la sede del CPR y dijo estar siendo asaltado y privado de su libertad en un domicilio de Hipólito Yrigoyen al 1400. Una vez en el lugar, la policía se entrevistó con una mujer quien les comentó que con un ardid similar habían llamado a su madre, informándole que ella había sufrido un robo.

