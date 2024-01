Aldo Caminada, feliz con el retiro: “Me voy por la puerta grande”

31 enero, 2024

El comisario general Aldo Caminada pasó a retiro en las últimas horas y en diálogo con LU 24 se mostró feliz: “Me voy por la puerta grande”, aseguró.

“Estoy feliz, es algo que yo venía hablando con el ministro Sergio Berni, ahora senador, y con quien hasta diciembre fue jefe de Policía, comisario general Daniel García, que me quería retirar y me dijeron que me iba a ir finalizada la gestión”, contó.

“El actual ministro Alonso, en el acto por el Día de la Policía, me pidió que me quedara unos días más, obviamente no podía decirle que no porque siempre estuve comprometido con el trabajo, y el domingo me llamó, algo que no es habitual, dándome la novedad: ´te libero, andá a disfrutar con tu familia, firmé tu retiro´”.

“Siento mucha emoción por, luego de 37 años de servicio, poder irme por la puerta grande, que no es fácil, más en estas épocas que nada tienen que ver con aquellas de cuando yo ingresé en 1987 a la Escuela Juan Vucetich en Berazategui”, manifestó.

“Para mi es un orgullo enorme haber formado parte de la cupula policial de la Provincia y haber llegado a la máxima jerarquía de comisario general”, destacó el hasta hace unas horas Superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para todas las personas que estuvieron presentes desde el inicio de mi carrera. Siempre aprendí de quienes estaban tanto arriba como abajo, esto es una enseñanza permanente y no hay que creérsela por “manejar” una porción de poder. La humildad, el sacrificio, el trabajo y el compromiso con la sociedad me llevaron al lugar donde hasta el día domingo estuve ocupando el cargo”, reflexionó.

En tanto, recordó que “cuando era Jefe Departamental de Tres Arroyos todos pensaban que me iban a retirar y, en febrero de 2020, tras la muerte de un hincha de Olimpo en un clásico con Villa Mitre me convocaron sin conocerme y confiaron en mí. Luego empezó la pandemia, que fue una experiencia para todo el mundo, con una forma de trabajo distinta, y me confirmaron en el cargo”.

Caminada tuvo palabras de agradecimiento para “toda la comunidad de Tres Arroyos, al intendente Carlos Sánchez, que fue una persona maravillosa, siempre de puertas abiertas, al poder político, a las asociaciones intermedias y a la prensa que fue responsable, digna de destacar, porque ha estado a la altura de las circunstancias para llevarle la información precisa a todos los oyentes y lectores”.

Asimismo, comentó que “hace más de un año que me quería ir y mi cabeza se fue preparando, aunque sé que al principio voy a extrañar”.

“Fueron 37 años con el uniforme azul, no sé lo que es tener una vida normal, poder estar en el nacimiento de un hijo, un cumpleaños o las fiestas de fin de año y, además, se terminan los amigos del campeón”, sostuvo el pringlense sobre la etapa que comienza al tiempo que agradeció a sus padres, por educarlo y darle la posibilidad de formarse como policía, y a su esposa y dos hijas que “son los pilares fundamentales que me estuvieron bancando durante todos estos años”.

“Me voy por la puerta grande con el reconocimiento de la gente, la prensa, mi familia, conocidos que me quien ver bien y mis subalternos que me mandaron mensajes maravillosos como los que me enviaron el Dr. Berni y quien fue el Jefe de la Policía. Que personas de esa talla se tomen cinco minutos para desearme suerte y reconocer el trabajo desarrollado me llena de orgullo”, finalizó.

