Alerta naranja: el viento arrancó de cuajo el techo de una casa

20 septiembre, 2025 0

Las fuertes ráfagas de viento pronosticadas por el alerta naranja vigente tuvieron consecuencias en Tres Arroyos, afectando a una vivienda ubicada en Godoy Cruz 250, cuyo techo fue arrancado parcialmente de cuajo, y quedó en un predio lindero, y afortunadamente, no produjo consecuencias edilicias ni personales.

Trabajó en el lugar una dotación de Bomberos Voluntarios, que aseguraron la estructura restante para evitar mayores inconvenientes.

