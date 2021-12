Alerta policial en Chaves ante estafas con alquileres temporarios en ciudades balnearias

La Estación de Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves alerta a la población respecto a hechos delictivos bajo la modalidad de estafa en alquileres de temporada.

Según se informó a través de un parte de prensa, todo surge a raíz de denuncias radicadas en esa seccional a dos vecinos de la localidad quienes habrían sido víctimas de este tipo de delitos, luego de contactarse con supuestos propietarios de viviendas en zonas de veraneo a través de perfiles de la red social Facebook, desde la cual, mediante distintos ardides lograron obtener el pago de una seña por parte de los interesados, mediante transferencia bancaria, para luego no responder ningún tipo de contacto, ya sea telefónico o por redes sociales. A raíz de estos sucesos se dio inicio a una investigación judicial a cargo de la Ayudantía Fiscal local, a cargo del Dr. Juan Carlos Ustarroz.

Desde la Estación Policial “se aconseja a la población que ante el deseo de alquilar de manera temporaria una propiedad en alguna ciudad balnearia a través de redes sociales, en primer lugar, se agoten los recursos para lograr establecer que el perfil oferente sea veraz, ya sea, visualizando la cantidad de posteos que ese perfil tiene, comentarios respecto a otro clientes que hayan alquilado la propiedad, si se dispone de número telefónico, en lo posible fijo, para poder comunicarse con el oferente, tener principal alerta en aquellos que suelen brindar números móviles ya que en muchas ocasiones suelen ser prepagos y fácilmente desechables o si posee un domicilio declarado en el mismo. En aquellos perfiles fraudulentos, estos poseen pocas publicaciones, resultan relativamente recientes y poseen pocos seguidores.

Por otro lado, prestar mucha atención en aquellas publicaciones que ofrecen el alquiler de propiedades por un valor muy por debajo de la media, o en zonas más exclusivas, esto es utilizado como anzuelo por los estafadores para llevar a cabo la comisión de los ilícitos”.

“También se aconseja, de ser posible, no confiar en depositar en cuentas bancarias, cajas de ahorro o tarjetas prepagas porque muchos bancos o financieras tienen una apertura veloz de cuentas, tomando muy pocos recaudos y la gente deposita con la mayor confianza porque es un banco importante y luego esas cuentas se consideran desiertas porque una vez retirados los valores, los titulares desaparecen”, agrega. Además, se recomienda que “ante la duda y en caso de no poder comprobar el domicilio del titular de la vivienda en alquiler en la costa, que no la alquilen previo transferir dinero, sino que lo hagan en destino, de esa manera evitaran ser estafados”.

