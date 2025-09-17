Alerta por intento de “Cuento del tío” a personas mayores

Nuevamente intentaron convencer a una mujer mayor con el “Cuento del Tío”, argumentando que dólares con determinada característica dejaban de tener valor.

Afortunadamente, mientras la víctima conversaba telefónicamente con los inescrupulosos estafadores, llegó su hija y advirtió en esa charla una situación anormal.

Una vez cortada la comunicación, la anciana fue consultada acerca de lo que estaba hablando y contó que la habían llamado del ANSES preguntándole que tipo de dólares tenía en su casa, si cara grande o chica, y que debía entregarlos en la municipalidad para ser cambiados porque estaban fuera de circulación.

Además, llamaron por sus nombres a familiares directos, manifestando que estaban de acuerdo con la operatoria.

Lejos de asustar a su madre, la hija le aseguró que el tema estaba resuelto, que no se preocupara en hacer nada y que no atendiera más llamados de ese tipo, advirtiendo que podría ser víctima de un delito.

Lo cierto fue que la suerte estuvo del lado de esta familia, y todo quedó en un intento, pero no deja de ser un llamado a la reflexión porque este tipo de delincuentes buscan a personas vulnerables para cometer sus ilícitos.



