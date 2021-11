Alertan por Cuentos del Tío en la ciudad

Se supo que al menos dos abuelos de nuestra ciudad fueron víctimas del Cuento del Tío por personas inescrupulosas que mediante ardides, convence a gente vulnerable, despojándolas en la mayoría de los casos, de los ahorros de toda la vida.



Ayer, un abuelo recibió el supuesto llamado de su nieta, la cual le decía que debía cambiar en el banco los dólares que tenía en su casa porque iban a salir de circulación y perdería el dinero ahorrado. El hecho transcurrió en horas del mediodía. El hombre, por un segundo pensó que algo había pasado porque su nieta en ese horario debía estar trabajando, por lo que llamó a un familiar directo quién no sólo le confirmó que su nieta estaba trabajando, sino que lo alertó que lo estaban queriendo robar. La familia de inmediato se hizo cargo de la situación, montaron guardia cercana al domicilio del anciano, avisaron a la Policía, pero finalmente no pudieron dar con los estafadores ya que no se presentaron a la vivienda.

También, extraoficialmente pero de fuentes seguras, se conoció que a otra persona mayor, estos delincuentes que usan la modalidad telefónica para captar personas frágiles y fáciles de manipular, le habrían robado alrededor de cinco mil dólares.

