Alertan por intento de “Cuento del tío”: se hizo pasar por el nieto con “dolor de garganta”

Desde el ámbito familiar de una mujer de 91 años se comunicaron con LU 24 para alertar a la comunidad sobre un intento de estafa bajo la modalidad de “Cuento del tío”.



Según relataron, a través de una llamada telefónica, realizada entre las 15 y 15:30 horas de este miércoles, hablaron con la señora, que se despertó de la siesta, y le dijeron que se trataba de su nieto, solicitándole datos sobre una cuenta ya que “había un lío bárbaro en los bancos”. Si bien la vecina continuó con la conversación –teniendo en cuenta que el nieto no reside en Tres Arroyos- no dio mayor información vinculada a números de tarjetas ni contraseñas. Además, le consultaron sobre si contaba con mercadería y dinero en la casa.

Expresaron que la situación no pasó a mayores y dijeron que se acercaron a la Comisaría para contar lo sucedido aunque informaron que no se les tomó la exposición civil porque “no había delito”. No obstante, refirieron que les indicaron que es algo que “está pasando mucho” y por eso decidieron advertir a la población sobre lo ocurrido.

