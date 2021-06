Alertan por intento de estafa en Facebook: “Estuve a un click de perder lo que tenía”

El periodista Martin De Francesco alertó sobre un intento de estafa a través del MarketPlace de Facebook. Los estafadores utilizan engaños para obtener transferencias bancarias o robar los datos de Homebankig para sacar créditos y vaciar las cuentas.



A través de nuestra emisora De Francesco relató la mecánica que utilizaron: “Hace unas semanas le digo a mi señora que quería cambiar la camioneta y la publicamos y obviamente llamó un montón de gente y de todos esos llamados una persona muy amable con acento cordobés, se presentó como un empresario, me pidió fotos y videos de la camioneta”.

Además indicó que lo habían estudiado bien: “Sabían a que me dedicaba, que hasta mi señora está embarazada porque te estudian el Facebook, te estudian la vida de cada uno. Este hombre se hacía pasar que tenía una empresa de camiones que pasaban por la Ruta 3”.

“Ayer a la tarde le pedí una seña y me pidió el CBU, una foto del DNI, y lo empecé a sentir nervioso y me dice que vaya al cajero, y a veces uno cree que sabe todo y no sabe nada, porque continuamente uno va al banco y hace transacciones, casi meto la pata, estuve a un click de dos segundos de perder lo que yo tenía porque era una mentira”, aseguró.

Fue entonces cuando llamó a la empresa de la cual el comprador decía ser hijo del dueño y tras hablar con él lo descubre: “El dueño de la empresa de camiones no tenía hijos, yo tenía todos los datos de la empresa, hasta el número de CUIL, la tenían re contra estudiada”, expresó.

También dijo que se comunicó con un conocido empleado del Banco Provincia de Benito Juárez y otro amigo gerente del banco de Dorrego, “y me dicen que pare porque donde me pidieron el email, es ahí donde ellos se agarran para sacarte un crédito”.

