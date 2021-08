Alertan por nueva modalidad de robo

Un vecino de nuestra ciudad alerta a la comunidad por nueva modalidad de robo, “se hacen pasar por policía para que le abras la puerta”, según dio a conocer el hombre mediante un audio de Whatsapp.



El hecho le ocurrió ayer y según contó uno de ellos se hizo pasar por el oficial Gutiérrez e intentó ingresar a su domicilio con la excusa de que habían robado un teléfono y el GPS le indicaba que estaba dentro de casa. El hijo de su esposa, que tiene 16 años, no les abrió la puerta y le dijeron que iban a volver con una orden de allanamiento y se fueron.

“Obviamente llamaron a la policía y a los 3 minutos había tres patrulleros afuera de mi casa y nos dijeron que nada que ver, que era un intento de robo. Por suerte no pasó nada, pero para que estén atentos que es una nueva modalidad para que le abran la puerta y roben”, indicó.

Además dijo a este medio que por miedo a represalias no quiere dar a conocer su nombre ni su dirección.

