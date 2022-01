Alertan sobre estafa virtual. Vecino sufrió el vaciamiento de su cuenta bancaria

8 enero, 2022 Leido: 415

Un vecino de nuestra ciudad alertó en sus redes sociales sobre una estafa que sufrió, mediante la cual le vaciaron su cuenta bancaria que tenía más de 50.000 pesos de saldo al momento de la estafa.



La víctima de este hecho, Alejandro Faber, dijo que “fueron una serie de sucesos desafortunados, a pesar de haberme jactado siempre de ser cuidadoso, esta vez, me tocó a mí. Todo comenzó cuando quise hacer una pago a la empresa Direct tv desde una aplicación en el celular, la cual ayer no funcionaba, por lo que busqué otra alternativa a través de google, y encontré un lugar que decía “pagartvonline”. Todo parecía normal, ingresé los datos de mi tarjeta de débito y seguí los pasos, cuando terminé de cargarlos y le doy aceptar, me sale un mensaje que dice fecha de vencimiento inválida, por lo que no pude realizar el pago.

Anoche ingresé a la cuenta DNI del Provincia y con sorpresa veo que el saldo era de 600 pesos cuando yo tenía más de 50.000. Esta mañana miro los movimientos, porque anoche no me lo permitió y me di cuenta que había una serie de pagos hechos donde literalmente me vaciaron la cuenta, y dentro de todo tuve suerte porque parte de mi sueldo ya lo había utilizado en otras cosas.

Acá el Banco no tiene nada que ver, pero iré para que me den la mayor cantidad de datos posibles sobre los movimientos para poder realizar la denuncia porque los pagos fueron hechos on line con mi tarjeta y en su gran mayoría en la provincia de Córdoba”.

Volver